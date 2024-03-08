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23:47, 8 марта 2024Россия

Россиянка заплатила любовнику за убийство мужа купюрами «банка приколов»

В Подмосковье женщина заплатила любовнику за убийство мужа поддельными купюрами

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Жительница Подмосковья подговорила любовника убить ее мужа и заплатила ему купюрами «банка приколов», сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что женщина пожаловалась любовнику, что супруг ее избивает. Она попросила возлюбленного убить обидчика, пообещав ему вознаграждение в размере почти 2 миллионов рублей. Тот согласился, пришел к ним домой и ударил мужчину по голове топором, а затем добил ножом.

После этого он пришел к женщине, чтобы получить обещанные ему деньги, но та расплатилась с ним поддельными банкнотами. Уточняется, что они оба были задержаны, им предъявлены обвинения по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что мошенники больше года выдавали 90-летней петербурженке пенсию билетами «банка приколов».

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      Марина Совина
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