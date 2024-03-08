В Берлине у бывшей террористки изъяли килограмм золота и гранатомет

В Берлине у бывшей террористки RAF изъяли 1,2 килограмма золота и гранатомет

В Берлине у бывшей террористки из организации «Фракция Красной армии» (RAF) Даниэлы Клетте изъяли 1,2 килограмма золота и различное оружие во время обыска. Об этом пишет газета Spiegel.

«Следователи обнаружили в квартире экс-террористки Даниэлы Клетте пистолет, связанный с ограблением 40-летней давности, и 1,2 килограмма золота», — отмечается в материале издания. Также у нее обнаружили 40 тысяч евро, гранатомет, автомат Калашникова и устройство для глушения связи.

Клетте обвиняется в участии в ряде террористических актов. Прежде всего ее подозревают в нападении на посольство США в Бонне в 1991 году, подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году, а также в серии грабежей на севере Германии.

«Фракция Красной армии» — немецкая левая террористическая организация, действовавшая в Западном Берлине и ФРГ с 1968 по 1998 годы. Она была сформирована по образцу латиноамериканских левых движений, провозгласив своей целью «городскую партизанскую войну», обвинив страны-победительницы Второй мировой войны в установлении капиталистического строя на территории Западной Германии. Организация стала известна в связи с покушением на главнокомандующего сил НАТО в Европе генерала Александра Хейга в 1979 году, а также серией нападений на военные базы США.

Власти ФРГ до сих пор занимаются поимкой бывших участников RAF. 3 марта немецкий спецназ в ходе проведения в берлинском районе Фридрихсхайн операции не смог поймать двух бывших боевиков группировки.