Захарова призналась в случавшемся на работе страхе

Захарова рассказала о страхе в зонах турбулентности и закрытых переговорах в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что на работе бывали периоды, когда она испытывала страх из-за различных ситуаций. Об этом она рассказала проекту «ТАСС Дети».

«Бывали ситуации когда [в самолете] попадали в зону очень сильной турбулентности. Длительные перелеты, когда самолет подбрасывало не по-детски. Это физический страх, когда не можешь контролировать ситуацию», — рассказала дипломат.

Захарова также добавила, что испытывала страх за возможность помочь тем или иным людям в конкретной ситуации. Однако она подчеркнула, что страх как эмоция должен быть отправным моментом, когда человек мобилизуется и берет ситуацию под свой контроль.

Кроме того, дипломат рассказала, что испытывала не только страх, но и шок при закрытых переговорах в ООН в Нью-Йорке, когда представители стран Запада за закрытыми дверями прямо сообщали о своей позиции по тем или иным вопросам.

Ранее Захарова призналась, что ее поведение в школе не всегда было хорошим. Она добавила, что иногда учителя звонили ее родителям и долго обсуждали с ними поведение их дочери. По ее словам, она знала, о чем они вели разговор, отчего «холодок по спине бежал».