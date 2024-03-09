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15:08, 9 марта 2024Россия

Петербургская школьница попала в реанимацию после курения электронной сигареты

В Петербурге школьница попала в реанимацию после курения электронной сигареты

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге ученица девятого класса попала в реанимацию после того, как покурила электронную сигарету. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, девятикласснице стало плохо 8 марта. Родители вызвали на улицу Оптиков в Приморском районе города скорую помощь, так как нашли дочь в луже рвоты и с электронной сигаретой.

Девочку в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу имени Филатова. Врачи поставили ей диагноз «отравление неизвестным веществом». Правоохранительные органы после случившегося начали проверку.

Ранее ученицу девятого класса одного из московских учебных заведений госпитализировали с отравлением психотропами. Девочке стало плохо прямо во время урока, она сильно покраснела.

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      Анастасия Шейкина
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