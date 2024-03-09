Волгоградские курьеры поссорились и покусали коллегу

В Волгограде курьеры поссорились из-за заказа и покусали коллегу

Два волгоградских курьера поссорились с коллегой из-за заказа, покусали его и сломали велосипед. Об этом сообщает издание «Новости Волгограда».

29 февраля два студента-медика из Египта, работавшие в курьерской службе, не поделили заказ с гражданином Туркмении и напали на него. Один из студентов избивал и кусал коллегу, а второй тем временем ломал велосипед.

Пострадавший был доставлен в больницу с сотрясением мозга, однако отказался от помощи и отправился лечиться на дому. «Новости Волгограда» отмечают, что зачинщики драки были уволены, а правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее стало известно, что в России решили выдворить 40 мигрантов из-за драки с курьерами на складе в Москве. Мигранты работали в сервисе доставки «Яндекса», конфликт между ними начался на бытовой почве, связанной с погрузочными работами.