Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:00, 10 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры и энергооборудования

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области повреждено энергооборудование

Фото: Unsplash

Объект инфраструктуры и энергетическое оборудование повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Взрывы раздавались в Никополе и Мировской общине. Повреждены две многоэтажки, инфраструктурный объект и энергетическое оборудование», — говорит Лысак. Он добавил, что в результате взрывов никто не пострадал, однако почти две тысячи человек остались без водоснабжения.

Лысак уточнил, что повреждение объектов было получено в результате 11 атак дронами и двух артиллерийских обстрелов.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях страны.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия применила на Украине мощную авиабомбу. В США заявили, что это меняет баланс сил на линии фронта

      На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры и энергооборудования

      «Спартак» потерпел поражение в матче РПЛ

      Умерла народная артистка России Светлана Моргунова

      В Германии назвали призыв Папы Римского к миру на Украине смелым и мудрым

      В России отреагировали на сообщения об уже отправленных в зону СВО войсках НАТО

      Украинец в латексной маске пытался сбежать из страны

      В «Спартаке» высказались о ситуации с задержанным в Дубае легионером

      Десятилетнему россиянину парализовало руку после удара током

      Требования фермеров Польши о запрете агроимпорта с Украины отказались выполнять

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше