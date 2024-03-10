Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об сообщается в Telegram-канале «Зеркало недели».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях страны. Также сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении украинского издания.

В ночь с 5 на 6 марта сообщалось о взрывах в Одессе. Позже в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

В ночь с 1 на 2 марта в Харькове произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. В 23:43 по московскому времени была объявлена воздушная тревога.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.