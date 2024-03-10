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17:59, 10 марта 2024Силовые структуры

Российские полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию

В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию с 25 килограммами наркотиков

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ленинградской области полицейские ликвидировали нарколабораторию, производившую синтетические наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Нарколабораторию обнаружили в поселке Глажево Киришского района. При обыске полицейские изъяли более 25 килограммов мефедрона, шесть контейнеров, в которых находилось 19 килограммов порошкообразных веществ, 90 литров сырья, химические реактивы и специальное оборудование.

Правоохранители задержали двоих мужчин — 37-летнего Евгения Л. и 40-летнего Алексея А. Также позже была задержана их 27-летняя сообщница Анна Р. Дома у девушки обнаружили шесть килограммов мефедрона и около 400 грамм спайса.

В конце февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Томской области полицейские ликвидировали нарколабораторию. Правоохранители задержали шесть жителей Сибирского и Уральского федеральных округов.

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