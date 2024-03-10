Украинский пленный рассказал об огромных потерях своей роты

Украинский пленный Гуприн: с сентября рота ВСУ потеряла почти 90 % военных

Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал об огромных потерях в своей роте. По его словам, с сентября 2023 года из 106 человек осталось 14 бойцов, передает РИА Новости.

Пленный служил в составе 58-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его рота потеряла 90 процентов личного состава, а от батальона осталась треть. Оставшихся военнослужащих собирали с разных рот.

«Треть где-то и осталась. Может, если не меньше. Если начинают брать уже мехводов и наводчиков, уже же понятно, что людей нет», — сказал Гуприн.

Ранее военнопленный рассказал, что украинские солдаты надеялись на перемирие после прихода главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

