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04:33, 10 марта 2024Бывший СССР

В Одессе военком накричал на женщин в автобусе

Сотрудник ТЦК Одессы накричал на женщин в автобусе во время проверки документов

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) В Одессе остановил автобус, полный людей, для проверки документов у мужчин. Все происходило в будний день, женщины открыто выразили недовольство задержкой, в ответ мужчина в форме на них накричал, видео инцидента публикует издание «Страна» в Telegram-канале.

Одна из женщин пожаловалась, что опоздает на работу из-за действий сотрудников ТЦК, на это военный заявил, что до конца маршрута она может пройти пешком. Когда возмущения продолжились, мужчина начал кричать на пассажиров.

«Вообще-то война идет полтора года! Я воевал и пришел месяц назад, и я не должен заниматься этой фигней! Ссыкло!» — сказал он. На вопрос о том, почему он, защитник, так общается с гражданами, он ответил: «Были бы вы нормальные граждане, не возмущались бы».

Ранее сообщалось, что одесские военкомы выманили военнообязанного из квартиры путем выключения света в его доме. Когда он вышел, двое мужчин в форме схватили его и вывели на улицу.

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      Александра Синицына
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