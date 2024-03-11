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19:58, 11 марта 2024Мир

Премьер Швеции допустил отправку войск в Прибалтику

Премьер Швеции Кристерссон допустил отправку войск в Прибалтику

Фото: Omar Havana / Getty Images

Премьер Швеции Ульф Кристерссон допустил отправку войск в Прибалтику в связи со вступлением страны в НАТО. Об этом пишет газета Politico.

«Однако он не исключил возможность отправки шведских войск в страны Балтии, входящие в НАТО, присоединившись к существующим многонациональным бригадам передового присутствия», — рассказал политик.

Кристерссон также пообещал полную поддержку странам Прибалтики как союзникам, добавив, что базирование войск в Балтийском регионе «было бы очень естественным вариантом». Он также добавил, что Швеция готова предоставить свой военно-промышленный комплекс и потенциал подводного флота для выполнения задач в регионе Балтики.

Ранее в интервью газете Politico Кристерссон заявил, что Европе необходимо самой создать сильную оборону НАТО. По его мнению, Европе не стоит слишком полагаться исключительно на военную помощь США.

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      Максим Габриелян
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