Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 11 марта 2024Мир

Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону НАТО

Премьер Швеции Кристерссон: Европе необходимо самой создать оборону НАТО

Фото: Magnus Lejhall / Globallookpress.com

Европе необходимо самой создать сильную оборону НАТО, а не полагаться исключительно на военное присутствие США. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью изданию Politico.

«Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее», — рассказал политик.

Он также подчеркнул, что Стокгольму и всем европейским странам необходимо снижать зависимость от Китая в стратегических секторах экономики.

Ранее в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции на церемонии в честь вступления королевства в военный блок. Также в ходе мероприятия прошла пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он отметил, что Североатлантический альянс не планирует за счет Швеции увеличивать число стран НАТО, размещающих на своей территории ядерное оружие.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Более 30 западных военных могли быть уничтожены вместе с ЗРК Patriot в ДНР. Кто попал под удар «Искандера»?

      Ижевский завод увеличит объем производства по ГОЗ на 60 процентов

      Названы три главных составляющих долголетия

      Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону НАТО

      Президент Аргентины уволил поднявшего ему зарплату замминистра

      МИД Молдавии вызвал посла России из-за избирательных участков в Приднестровье

      Платье Ким Кардашьян сравнили с салфеткой

      Генерал-полковник Кузьменков вернулся на пост замдиректора Росгвардии

      В Кремлевском дворце прокомментировали отмену выступления Орбакайте

      ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше