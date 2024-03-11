Россиянин хотел купить секретную военную продукцию для перепродажи и попался

Суд отправил в колонию саратовца за попытку купить секретную военную продукцию

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми месяцам колонии жителя Саратова, который хотел приобрести секретную военную продукцию для перепродажи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, мужчина искал военную продукцию для последующей перепродажи. Он был задержан с поличным при попытке незаконно приобрести продукцию военного назначения, «о секретности которой был осведомлен».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по части 1 статьи 283.1 УК РФ («Покушение на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Фигурант полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ивановской области, подозреваемого в финансировании террористов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).