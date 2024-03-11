Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:09, 11 марта 2024Силовые структуры

Россиянин хотел купить секретную военную продукцию для перепродажи и попался

Суд отправил в колонию саратовца за попытку купить секретную военную продукцию

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми месяцам колонии жителя Саратова, который хотел приобрести секретную военную продукцию для перепродажи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, мужчина искал военную продукцию для последующей перепродажи. Он был задержан с поличным при попытке незаконно приобрести продукцию военного назначения, «о секретности которой был осведомлен».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по части 1 статьи 283.1 УК РФ («Покушение на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Фигурант полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ивановской области, подозреваемого в финансировании террористов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы упраздняем красные линии». Литва поддержала желание Макрона отправить солдат НАТО на Украину

      Бросившей работу ради детей и не находящей поддержки у мужа женщине дали совет

      Столтенберг попросил Макрона консультироваться с НАТО по важным вопросам

      Расправившаяся с младенцем во время купания 17-летняя россиянка пойдет под суд

      Губерниев ответил назвавшему его мерзавцем тренеру российских лыжников

      Белый дом не внес в бюджет США пункт о «критически важной» помощи Украине

      Россиянин забил своего знакомого табуреткой в хостеле и попал под следствие

      Грузия обратилась к ФРГ и Бельгии с запросом о выдаче экс-министра

      Минздрав раскрыл состояние пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

      Новая жена Канье Уэста прошлась по улице в прозрачном плаще без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше