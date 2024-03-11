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15:13, 11 марта 2024Силовые структуры

Россиянин насиловал несовершеннолетнюю племянницу и попал в колонию

В Кузбассе суд приговорил мужчину к 12 годам за насилие над родственницей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Кемеровской области суд приговорил 24-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за насилие над несовершеннолетней родственницей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Он раскаялся в содеянном.

Мама потерпевшей рассказала, что уезжала с мужем в деревню и оставляла детей в однокомнатной квартире с родным братом мужа, который также проживал с ними. Позднее выяснилось, что осужденный в течение пяти дней выпивал и насиловал племянницу, которой тогда не было и 12 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 44-летнего рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании 15- и 16-летних школьниц. Он два дня жил с двумя несовершеннолетними девочками — племянницей и ее подругой, и насиловал их.

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      Варвара Митина
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