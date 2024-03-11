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15:59, 11 марта 2024Россия

В Петербурге блондинка с криками «Я русская» обматерила мать с ребенком

«Фонтанка»: в Петербурге блондинка обматерила мать с ребенком в маршрутке

В Санкт-Петербурге блондинка с криками «Я русская» обматерила мать с ребенком, которые ехали с ней в одной маршрутке. Об этом стало известно «Фонтанке».

Перепалку в автобусе №239 засняли на видео. На опубликованных кадрах видно, как горожанка матом возмущалась тому, что с ней в одном транспорте находились мать с маленьким мальчиком, которые, по ее мнению, не были русскими.

Вместе с дебоширкой был школьник. На вид ему не больше 10 лет, но он очень по-взрослому понял ситуацию. Ребенок на протяжении всего пути теребил свою спутницу за рукав и бормотал: «Бабушка, не надо, я прошу тебя, не надо».

Многие пассажиры терпеливо реагировали на поток слов, который извергала из себя женщина. Только один мужчина заявил ей: «Блондинка, заткнись. Неприятно тебя слушать». Женщина не успокоилась даже когда, ей пригрозили применением газового баллончика.

Ранее сообщалось, что в Северске Томской области мужчины избили водителя маршрутки, который отказался пускать их с пивом в салон.

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      Анна Щербакова
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