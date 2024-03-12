Кулеба призвал ждать результаты выборов в США и узнать позицию Трампа по Украине

Кулеба призвал дождаться выборов в США, чтобы узнать позицию Трампа по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал дождаться результатов выборов в США, чтобы узнать позицию Дональда Трампа по Украине, его слова передает ТАСС.

«Я считаю, что если послушать, что Трамп, предположительно, говорил со слов других, и послушать, что он сам говорит, то это будут разные вещи. Давайте дождемся выборов и посмотрим на их результаты», — заявил Кулеба, отвечая на вопрос о беспокойстве Киева относительно президентских выборов в Америке и добавив, что у Украины есть опыт работы с Трампом, когда он был президентом США.

Ранее обозреватель издания The Washington Post заявил, что Трампу выгодно поражение Украины в конфликте с Россией. Проигрыш Киева, как считает издание, позволит политику обвинить в случившемся своего оппонента на предстоящих президентских выборах, действующего главу государства Джо Байдена.