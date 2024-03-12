Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:27, 12 марта 2024Бывший СССР

Кулеба призвал ждать результаты выборов в США и узнать позицию Трампа по Украине

Кулеба призвал дождаться выборов в США, чтобы узнать позицию Трампа по Украине
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал дождаться результатов выборов в США, чтобы узнать позицию Дональда Трампа по Украине, его слова передает ТАСС.

«Я считаю, что если послушать, что Трамп, предположительно, говорил со слов других, и послушать, что он сам говорит, то это будут разные вещи. Давайте дождемся выборов и посмотрим на их результаты», — заявил Кулеба, отвечая на вопрос о беспокойстве Киева относительно президентских выборов в Америке и добавив, что у Украины есть опыт работы с Трампом, когда он был президентом США.

Ранее обозреватель издания The Washington Post заявил, что Трампу выгодно поражение Украины в конфликте с Россией. Проигрыш Киева, как считает издание, позволит политику обвинить в случившемся своего оппонента на предстоящих президентских выборах, действующего главу государства Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Готланд всегда был важен». Швеция решила укрепить оборону острова, с которого можно обстреливать Россию

      В СБУ сообщили о грозящих православным журналистам Украины пожизненных сроках

      Балкон не выдержал вышедшего покурить россиянина

      Врач рассказал о требующих срочного обращения к врачу уплотнениях на теле

      В России решили разработать программу для весенних туров в Северную Корею

      Путин назвал «Лидеров России» самым большим кадровым форумом в мире

      Ирина Шейк снялась в мини-шортах для обложки Vogue

      Двое туристов попали под лавину в Японии и не выжили

      Американский хоккеист похвалил россиянина за драку с ним в матче КХЛ

      Корабль «Союз МС-25» состыковали с переходным отсеком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше