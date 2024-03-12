Россияне похитили более 262 миллионов рублей у дольщиков и пойдут под суд

В Московской области осудят бизнесменов за обман дольщиков на 262 млн рублей

В Московской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителей компаний «Доходный Дом» и «Деметра» Любови Мазыленко и Евгения Кобышева, которые обманули дольщиков ЖК «Пушкинская слобода» на более чем 262 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Они переходят обвиняемыми по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Ранее суд уже признал Мазыленко, Кобышев и их соучастники виновными в организации и участии в преступном сообществе, а также в растрате и легализации денег. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы.

По версии следствия, в 2010-2016 годах обвиняемые похитили у 185 россиян более 262 миллионов рублей, заключив с ними фиктивные договоры купли-продажи квартир во время долевого строительства многоквартирных жилых домов ЖК «Пушкинская слобода» в селе Братовщина Пушкинского района Московской области.

По инициативе следователей к решению проблем дольщиков подключился «Фонд развития территорий». В рамках расследования права потерпевших восстановили путем выплат из фонда.

Ранее в Перми следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух руководителей группы строительных компаний.