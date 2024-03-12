Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:12, 12 марта 2024Силовые структуры

Россиянин подделал удостоверение сотрудника СК и попался полицейским

В Москве мужчина перевозил оружие и патроны, выдавая себя за сотрудника СК

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве полицейские задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника Следственного комитета (СК) и перевозившего оружие в «служебном» автомобиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, инспекторы остановили машину с символикой ведомства после получения информации об использовании поддельных «номеров». Во время разговора с силовиками водитель занервничал, но все же предъявил сотрудникам служебное удостоверение. На нем были обнаружены признаки фальсификации.

В салоне остановленного автомобиля полицейские нашли сверток с порошкообразным веществом, а также пистолет и патроны к нему. Все найденное было направлено на экспертизу. В отношении злоумышленника составили административные протоколы по семи статьям КоАП РФ. Разбирательство продолжается.

Ранее полиция в Удмуртии задержала 33-летнюю пособницу телефонных мошенников, которая под видом следовательницы похитила у 98-летней пенсионерки 500 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Военный Ил-76 упал в Ивановской области. Экипаж увел горящий самолет от жилых домов

      Число погибших при крушении военного Ил-76 под Иваново выросло

      Россиянам предложили купить уникальный смартфон

      Россиянин подделал удостоверение сотрудника СК и попался полицейским

      Стало известно о затягивании переговоров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС

      Глава Гагаузии заявила о возможных провокациях из-за ее встречи с Путиным

      Boeing провалила десятки проверок регулятора после инцидента с оторванной дверью

      Поставки российского угля в Азию резко снизились

      Число пострадавших из-за обстрелов Белгородской области увеличилось до пяти

      Российские войска заняли населенный пункт Невельское в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше