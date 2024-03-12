Россиянин подделал удостоверение сотрудника СК и попался полицейским

В Москве мужчина перевозил оружие и патроны, выдавая себя за сотрудника СК

В Москве полицейские задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника Следственного комитета (СК) и перевозившего оружие в «служебном» автомобиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, инспекторы остановили машину с символикой ведомства после получения информации об использовании поддельных «номеров». Во время разговора с силовиками водитель занервничал, но все же предъявил сотрудникам служебное удостоверение. На нем были обнаружены признаки фальсификации.

В салоне остановленного автомобиля полицейские нашли сверток с порошкообразным веществом, а также пистолет и патроны к нему. Все найденное было направлено на экспертизу. В отношении злоумышленника составили административные протоколы по семи статьям КоАП РФ. Разбирательство продолжается.

Ранее полиция в Удмуртии задержала 33-летнюю пособницу телефонных мошенников, которая под видом следовательницы похитила у 98-летней пенсионерки 500 тысяч рублей.

