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16:58, 12 марта 2024Бывший СССР

В ДНР объяснили значение освобождения одного из населенных пунктов

Кимаковский: взятие Невельского позволит усилить давление на ВСУ в Красногоровке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие под контроль поселка Невельское в Донецкой народной республике (ДНР) позволит российским войскам усилить давление на гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Красногоровка, находящемся к северо-западу от Донецка. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Он сообщил, что за минувшие сутки российские артиллерия и авиация ударили по украинским войскам в Красногоровке «всеми доступными силами и средствами». По его словам, в результате ВСУ потеряли несколько сотен бойцов и десятки единиц техники.

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      Алевтина Запольская
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