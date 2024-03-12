В ДНР объяснили значение освобождения одного из населенных пунктов

Кимаковский: взятие Невельского позволит усилить давление на ВСУ в Красногоровке

Взятие под контроль поселка Невельское в Донецкой народной республике (ДНР) позволит российским войскам усилить давление на гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Красногоровка, находящемся к северо-западу от Донецка. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Он сообщил, что за минувшие сутки российские артиллерия и авиация ударили по украинским войскам в Красногоровке «всеми доступными силами и средствами». По его словам, в результате ВСУ потеряли несколько сотен бойцов и десятки единиц техники.