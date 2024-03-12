Российские войска заняли населенный пункт Невельское в ДНР

Минобороны отчиталось о переходе под контроль ВС России поселка Невельское в ДНР

Российские войска заняли населенный пункт Невельское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в боевых действиях принимали участие подразделения Южной группировки Вооруженных сил (ВС) России.

В оборонном ведомств подчеркнули, что на донецком направлении противник за сутки потерял до 350 бойцов, два танка, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС страны взяли под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.