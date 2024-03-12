В Грузии пройдет трехсторонняя встреча с главами МО Азербайджана и Турции

В Грузии в 2024 году пройдет встреча с участием глав МО Азербайджана и Турции

В 2024 году в Грузии пройдет трехсторонняя встреча с участием глав министерств обороны Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщила пресс-служба грузинского оборонного ведомства, передает ТАСС.

По итогам переговоров главы Минобороны Грузии Ираклия Чиковани с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым стороны подчеркнули важность такого формата сотрудничества.

Усубов приехал в Тбилиси с рабочим визитом. Его приняли премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, а также глава МВД Вахтанг Гомелаури, который по совместительству является секретарем Совета национальной безопасности республики.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия будет придерживаться прагматичной политики в отношении России, целью которой является сохранение мира в стране.