Грузия заявила о намерении проводить прагматичную политику в отношении России

Власти Грузии заявили, что намерены проводить прагматичную политику с Россией

Грузия будет придерживаться прагматичной политики в отношении России , об этом заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе, его слова передает ТАСС.

Такое мнение Кобахидзе выразил в связи с назначением Георгия Каджаи новым спецпредставителем премьер-министра по связям с Москвой: «Что касается задач, они остаются теми же. Вы знаете, какой режим отношений [с Россией]. В рамках этого режима мы, конечно, хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране».

Ираклий Кобахидзе также заметил, что поручения, которые могли быть даны Каджае связаны с экономическими отношениями с Россией.

О назначении дипломата Георгия Каджаю на должность нового советника по вопросам отношений с Россией премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил в понедельник. Ранее Каджая возглавлял секцию интересов республики при посольстве Швейцарии в Москве.