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10:27, 11 марта 2024Бывший СССР

Премьер Грузии назначил нового советника по вопросу отношений с Россией

Премьер Грузии Кобахидзе назначил Каджаю спецпредставителем по связям с Россией

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил дипломата Георгия Каджаю на должность нового советника по вопросам отношений с Россией, пишет ТАСС.

В ходе брифинга премьер-министра Грузии были объявлены очередные изменения в составе правительства. Кобахидзе сообщил о назначении Зураба Абашидзе, бывшего спецпредставителя премьера по вопросам связей с Россией, на должность советника главы правительства. Его место занял Георгий Каджая.

Ранее Каджая возглавлял секцию интересов республики при посольстве Швейцарии в Москве.

Ранее в Тбилиси оценили динамику отношений страны с Украиной. Согласно официальному заявлению кабинета министров, Киев осуществляет недружественную политику в отношении грузинского народа.

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      Глеб Палехов
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