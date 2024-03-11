Премьер Грузии назначил нового советника по вопросу отношений с Россией

Премьер Грузии Кобахидзе назначил Каджаю спецпредставителем по связям с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил дипломата Георгия Каджаю на должность нового советника по вопросам отношений с Россией, пишет ТАСС.

В ходе брифинга премьер-министра Грузии были объявлены очередные изменения в составе правительства. Кобахидзе сообщил о назначении Зураба Абашидзе, бывшего спецпредставителя премьера по вопросам связей с Россией, на должность советника главы правительства. Его место занял Георгий Каджая.

Ранее Каджая возглавлял секцию интересов республики при посольстве Швейцарии в Москве.

Ранее в Тбилиси оценили динамику отношений страны с Украиной. Согласно официальному заявлению кабинета министров, Киев осуществляет недружественную политику в отношении грузинского народа.