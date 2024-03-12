Серийный поджигатель из Подмосковья попал на видео

В Подмосковье полиция поймала серийного поджигателя машин

В Подмосковье полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве предоставили видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видны пылающие машины. Полицейские ведут мужчину в наручниках.

По данным МВД, поджигатель действовал ночью на территории Ленинского городского округа. Он использовал жидкость для розжига, которой пропитывал ткань и поджигал ее на колесах машин.

В результате преступных действий задержанного повреждено три автомобиля, четвертую машину потушил дворник, который вовремя заметил огонь.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Он заключен под стражу.