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10:54, 12 марта 2024Силовые структуры

Серийный поджигатель из Подмосковья попал на видео

В Подмосковье полиция поймала серийного поджигателя машин

В Подмосковье полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве предоставили видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видны пылающие машины. Полицейские ведут мужчину в наручниках.

По данным МВД, поджигатель действовал ночью на территории Ленинского городского округа. Он использовал жидкость для розжига, которой пропитывал ткань и поджигал ее на колесах машин.

В результате преступных действий задержанного повреждено три автомобиля, четвертую машину потушил дворник, который вовремя заметил огонь.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Он заключен под стражу.

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      Любовь Ширижик
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