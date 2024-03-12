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17:17, 12 марта 2024Экономика

Власти анонсировали возвращение большинства российских компаний из-за рубежа

Моисеев: подавляющее большинство компаний вернется в Россию из-за рубежа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Абсолютное большинство российских компаний, структурированных через иностранные холдинги, вернется в Россию разными способами, анонсировал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Его слова приводит ТАСС.

Как объяснил чиновник, специальные административные районы (САР) пользуются в стране колоссальной популярностью. Связана она с тем, что компании, зарегистрированные в недружественных государствах, где офшоры фактически потеряли для них свою функциональность, получили возможность «жить в офшоре, но фактически на территории Российской Федерации», рассказал Моисеев.

В САР в 2023 году уже переехали около 200 иностранных компаний с российским капиталом. Отмечалось, что для осуществления переезда необходимо только решение акционеров. В связи со случаями, когда такое решение принять невозможно, в РФ создан механизм экономически значимых организаций (ЭЗО).

Для компаний, включенных в соответствующий список, согласно указу президента России предусмотрена возможность исключения из структуры владения организаций иностранных участников из недружественных стран.

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      Дмитрий Воронин
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