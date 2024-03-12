Военный эксперт назвал радикальный способ защиты от украинских диверсантов

Военный эксперт: России нужна зона безопасности в 300-400 километров от границы

Чтобы эффективно бороться с украинскими диверсантами, России нужна зона безопасности на территории бывшей советской республики глубиной в 300-400 километров от границы. Об этом заявил директор центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей» Алексей Подберезкин, сообщает во вторник, 12 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Бороться с этим можно только одним радикальным способом… Главное, все-таки, надо создать зону безопасности. Территорию, которая граничит с РФ, сделать контролируемой со стороны России и воздушную, и наземную часть на глубину хотя бы 300-400 километров», — пояснил он.

Военный эксперт пояснил, что это упростит своевременное обнаружение вражеских дронов, а также поможет с точки зрения контроля за возможностью проникновения диверсионных групп, «потому что по этой территории, чтобы дойти до границы с РФ в том виде, как она сейчас есть, потребуются достаточно большие усилия».

Ранее 12 марта сообщалось, что утром этого дня украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области на нескольких пикапах. По информации российских военкоров, на подходе к границе были замечены украинские танки. Они оказывали огневую поддержку при попытке штурма.