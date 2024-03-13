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11:26, 13 марта 2024Бывший СССР

Комитет Рады спустя час отменил заседание по законопроекту о мобилизации

Гончаренко: комитет Рады отменил заседание по законопроекту о мобилизации

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне отменил рассмотрение законопроекта о мобилизации спустя час после начала заседания. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram.

«Напомню, подача правок к законопроекту завершилась 21 февраля. Только вчера (!), то есть через три недели, комитет начал их рассматривать», — написал Гончаренко.

Депутат уточнил, что заседание продлилось меньше часа, комитет объявил о следующем заседании в этот же день, а потом отменил и его. Парламентарий назвал случившееся «издевательством над военными и их семьями».

Ранее Минобороны Украины сообщило, что мобилизация на Украине нацелена на замену 330 тысяч военных, которые находятся на поле боя. В ведомстве уточнили, что остальные новобранцы должны компенсировать потери, а также, в зависимости от ситуации на передовой, удовлетворять другие военные нужды.

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      Алевтина Запольская
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