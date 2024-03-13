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16:00, 13 марта 2024Мир

Названы цели военно-морских учений России, Ирана и Китая

Минобороны Ирана: морские учения с РФ и КНР проводятся для демонстрации силы

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Военно-морские учения «Морской пояс безопасности — 2024» с участием России, Ирана и Китая проводятся для демонстрации силы. Такие цели маневра назвал глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни, сообщает ТАСС.

По словам главы оборонного министерства исламской республики, на учениях три крупные мировые державы «совместно отрабатывают действия для обеспечения стабильности в регионе и безопасности важных морских путей».

Он также отметил, что на военно-морских учениях присутствуют наблюдатели из Омана, Пакистана и Азербайджана, что демонстрирует важность этого мероприятия.

Ранее командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что совместные учения пройдут с 12 до 19 марта. Уточняется, что военное мероприятие проходит в водах Индийского океана.

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      Виктория Кондратьева
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