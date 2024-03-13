Посетивший Россию немецкий бизнесмен назвал санкции Запада неэффективными

Посетивший Россию немецкий предприниматель назвал санкции Запада неэффективными

Немецкий бизнесмен Оливер Кемпкенс назвал антироссийские санкции Запада неэффективными. Об этом сообщает Welt.

По словам предпринимателя, периодически приезжающего в Россию, там практически не ощущается последствий ограничительных мер.

«Мы на Западе поспешили заявить, что санкции поставят Россию на колени. Но мы все еще ждем, когда этот момент настанет», — подчеркнул Кемпкенс.

По словам бизнесмена, несмотря на то, что эти меры, безусловно, нанесли некий урон, до ослабления российской экономики еще очень далеко.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада испытали психологический шок от слабого эффекта наложенных на Россию санкций. По его словам, серьезного результата для Запада нет ни от одного из 12 санкционных пакетов.