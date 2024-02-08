В Совфеде заявили о шоке Запада от антироссийских санкций

Сенатор Пушков: страны Запада испытали шок от эффекта наложенных на РФ санкций

Страны Запада испытали психологический шок от слабого эффекта наложенных на Россию санкций. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пушкова, серьезного результата для Запада нет ни от одного из 12 санкционных пакетов. «И что, какие результаты? Один результат — это психологический шок, который испытал Запад, когда увидел, что санкции имели очень ограниченный эффект», — объявил сенатор.

Пушков подчеркнул, что Москве быстро удалось нивелировать даже те немногие негативные аспекты от экономических ограничений.

Ранее руководство Европейского союза раскритиковало правительства ряда входящих в объединение стран за попадание запрещенных товаров в находящуюся под санкциями Россию.