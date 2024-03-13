Путин назвал цель утечки разговора немецких офицеров об ударах по Крыму

Путин: целью утечки разговора немецких офицеров о Крыме было напугать Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с журналистом Дмитрием Киселевым прокомментировал секретный разговор немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, ставший достоянием общественности. По его мнению, цель утечки — напугать Россию, но суть разговора — не более, чем фантазия, передает РИА Новости.

«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия», — объяснил российский лидер.

Путин добавил, что немецкая оппозиция ведет себя еще более агрессивно, поэтому российские власти внимательно следят за обстановкой.

Ранее депутат Бундестага Германии Сара Вагенкнехт заявила, что скандал вокруг утечки разговора немецких офицеров связан не с фактом перехвата данных, а с содержанием беседы. По ее словам, обсуждение, как можно использовать ракеты Taurus, чтобы причастность ФРГ не была очевидной, говорит о понимании офицерами, что поражение российских целей может втянуть Германию в войну.