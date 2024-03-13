Вагенкнехт ответила на утечку разговора немецких офицеров

Вагенкнехт: скандал не в утечке разговора немецких офицеров, а в его содержании

Скандал с утечкой разговора немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост заключается не в самом факте утечки, а в содержании этого разговора. Об этом заявила депутат Бундестага Германии Сара Вагенкнехт в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Я считаю, что скандал не в том, что этот он был перехвачен ... а скандал заключается в том, с каким спокойствием офицеры ВВС Германии обсуждают то, как применять немецкое оружие против российских целей», — уточнила политик.

По словам Вагенкнехт, обсуждение того, как можно использовать ракеты Taurus таким образом, чтобы причастность ФРГ не была очевидной, говорит о том, что офицеры понимают, что поражение российских целей может втянуть Германию в войну.

Однако депутат Бундестага также отметила, что военные во время беседы пришли к выводу, что применение Taurus не изменит хода вооруженного конфликта на Украине.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. Комментируя произошедшее, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его ведомство тщательно расследует этот инцидент.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что утечка беседы немецких военных об ударах по России произошла из-за начальника отдела операций и учений командования бундесвера Франка Грефе.