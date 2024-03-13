Россиянин с ножом напал на девушку в московском метро из-за отказа познакомиться

В московском метро 23-летний ранее судимый мужчина с ножом напал на девушку

В московском метро 23-летний ранее судимый мужчина с ножом напал на девушку, которая отказалась с ним знакомиться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, обвиняемый преследовал девушку на станции метро «Площадь Революции» и, получив очередной отказ в знакомстве, напал на нее и много раз ударил ножом в область головы, шеи и правой руки. После он попытался скрыться, но был задержан пассажирами и передан правоохранителям.

Свидетельница нападения рассказала «Газете.Ru», что оно произошло утром 8 марта. Пострадавшая забежала в вагон приехавшего поезда и начала просить о помощи. При этом девушка уже была вся в крови, отметила очевидица. По ее словам, никто за пострадавшей уже не гнался. На следующей станции раненую москвичку передали полицейским.

Ранее в московском метро задержали 34-летнего гражданина, напавшего с отверткой на пассажира.