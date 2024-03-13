Россиянка годами приручала лесных зверей в квартире и показала их на видео

В Мурманске женщина показала на видео обученных лесных белок в квартире

В Мурманске местная жительница Елена более десяти лет приручала лесных белок в квартире. Об этом сообщает «СеверПост».

По словам женщины, желание завести белку у нее и ее супруга возникло во время прогулки в парке в Геленджике. После возвращения из путешествия муж россиянки подарил ей лесного зверя, купленного в зоомагазине.

Затем семья решила завести еще одного бельчонка, но через некоторое время он сбежал из квартиры в открытое окно. Найти его не удалось. Затем супруги нашли в Москве по объявлению третью белку, которая живет с ними уже седьмой год.

«Заехала сюда, как будто жила здесь всегда. По квартире бегает свободно, хотя у нее есть собственный вольер. Может спрятаться в диван или шкаф, где ей больше нравится. Она — королева, делает, что хочет, а мы ее подданные», — рассказала Елена.

Хозяйка лесного животного рассказала, что питание белок должно быть сбалансированным: листья одуванчиков, деревяшки, куриные косточки. Также она отметила, что за зверем необходимо следить 24 часа в сутки.

Ранее стало известно, что в парке города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе поселились белки из Москвы, преодолевшие расстояние в 3,5 тысячи километров. Массовое переселение животных в Арктику состоялось по инициативе жительницы Ямала Оксаны Ермаковой, которая выдвинула предложение о восполнении популяции белок в этом городе и получила от властей финансирование.