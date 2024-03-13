В зоне СВО заметили трактор с зенитной пушкой. Его могли применять штурмовики ЧВК «Вагнер»

Трактор ТДТ-55 с зенитной пушкой АЗП-57 заметили в зоне спецоперации на Украине

Гусеничный трелевочный трактор ТДТ-55 с зенитной пушкой АЗП-57 заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Орудие установлено в задней части машины.

Изначально модернизированный трактор ТДТ-55 разработали для вывозки и штабелирования среднего и крупного леса. Гусеничная машина с турбодизельным двигателем приспособлена для работы в сложных лесных условиях. Бойцы превратили трактор в самодельный танк с орудием, которое установили в задней части машины.

Трактор с зенитной пушкой могли применять штурмовики ЧВК «Вагнер»

По словам источника, машина якобы применялась штурмовыми отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «ТДТ-55 никогда в жизни и не думал, что к нему принайтуют 57-миллиметровую автоматическую зенитную пушку АЗП-57», — говорится в публикации.

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Зенитная пушка АЗП-57 входила в состав зенитного комплекса С-60. Скорострельность орудия составляет 70 выстрелов в минуту. Кроме того, пушка может использовать бронебойные и осколочные снаряды.

Ранее в зоне СВО заметили бронеавтомобиль с боевым модулем «Спица»

В 2023 году бронеавтомобиль КамАЗ-43269 «Выстрел» с боевым модулем БМ-30-Д «Спица» также появился в зоне СВО.

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Модуль получил автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет и автоматический гранатомет. Кроме того, бронеавтомобиль оснастили прицелом с лазерным дальномером, телевизионным и тепловизионным каналами.

«Выстрел» получил противопульное бронирование, благодаря чему верхняя часть его корпуса выдерживает выстрелы из крупнокалиберного пулемета «Утес» с дистанции 300 метров, а нижняя часть выдержит выстрелы из снайперской винтовки Драгунова с дистанции 30 метров.

Фото: Склярук / РИА Новости

Для чеченских подразделений закупили грузовики с зенитными установками

В 2023 году для чеченских подразделений в зоне спецоперации закупили грузовики «Урал» с зенитными установками.

«В среду я лично убедился в качестве и надежности новой техники, которую в ближайшее время получат наши силовые подразделения», — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Так, грузовики укомплектовали спаренными зенитными установками калибра 23 миллиметра. Известно, что скорострельность пушек составляет 2000 выстрелов в минуту.

Немецкий грузовик вооружили советской пушкой на Украине

Вооруженные силы Украины оснастили немецкий четырехосный тягач MAN серии KAT 1 советской зенитной пушкой КС-19 калибра 100 миллиметров. Машину с колесной формулой 8х8 превратили в самоходную зенитную установку.

Также в июне 2022 года в зоне СВО заметили самодельную РСЗО для запуска ракет С-8 на базе автомобильного прицепа, которую применяли украинские военные.