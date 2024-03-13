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14:46, 13 марта 2024Экономика

Возможные доходы бюджета от налоговых изменений оценили

В РФ сравнили поступления от налоговых изменений с тратами на индексацию пенсий
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Объемы поступлений от запланированных в РФ налоговых изменений будут сравнимы с ежегодными расходами на индексацию пенсий или субсидирование льготной ипотеки, рассказал «Известиям» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Специалист напомнил, что от уже произошедшего в стране повышения с 13 до 15 процентов НДФЛ для россиян, зарабатывающих более пяти миллионов рублей, бюджет стал получать ежегодно на 120-140 миллиардов рублей больше, чем при единой ставке налога.

«Новое повышение НДФЛ и налога на прибыль позволит увеличить налоговые поступления в бюджет в несколько раз. Эти поступления будут сравнимы с ежегодными расходами на индексацию пенсий или субсидирование льготной ипотеки», — цитирует издание эксперта.

В интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, опубликованном 13 марта, глава государства подтвердил планы введения в стране прогрессивного налогообложения, отметив, что их целью является построение системы, которая позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач», стоящих перед страной.

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      Дмитрий Воронин
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