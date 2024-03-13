Захарова ответила на слова главы ЦРУ о поддержке ударов по Крыму

Захарова: слова главы ЦРУ Бернса о поддержке ударов по Крыму ведут к эскалации

Слова главы ЦРУ Уильяма Бернса о необходимости поддержки ударов Украины по Крыму ведут к эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Что подразумевает глава ЦРУ, говоря о более выигрышной позиции Украины, даже себе страшно представить. Подобные заявления являются ни чем иным как подстрекательством к эскалации конфликта», — заявила Захарова.

Ранее Бернс сообщил, что новая помощь Украине со стороны США поможет Киеву наносить «проникающие удары по Крыму» и вести действия против Черноморского флота России.