В США заявили о наблюдении за бомбардировщиками России

NORTHCOM: бомбардировщики Ту-95 приблизились к зонам ПВО США и Канады

Американские военные наблюдали за российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95 во время их недавнего полета. Такое заявление сделал глава Северного командования ВС США (NORTHCOM) и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Грегори Гийо.

По его словам, инцидент произошел на прошлой неделе. Гийо уточнил, что Россия направила два бомбардировщика «Медведь» через так называемый Фареро-Исландский рубеж (условная линия, соединяющая Гренландию и Британские острова — прим. «Ленты.ру»). «Я не видел таких действий больше двух лет», — подчеркнул он.

Гийо отметил, что бомбардировщики РФ удалось отслеживать благодаря сети радаров и обмену информацией между странами в ЮКОМ. Он добавил, что Ту-95 изменили курс до вхождения в опознавательные зоны противовоздушной обороны (ПВО) Канады и США.

Ранее истребители-бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии F-18 сопроводили дальние бомбардировщики Ту-22М3 над акваторией Балтийского моря.