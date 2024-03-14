Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:31, 14 марта 2024Мир

В США заявили о наблюдении за бомбардировщиками России

NORTHCOM: бомбардировщики Ту-95 приблизились к зонам ПВО США и Канады

Фото: Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan / Reuters

Американские военные наблюдали за российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95 во время их недавнего полета. Такое заявление сделал глава Северного командования ВС США (NORTHCOM) и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Грегори Гийо.

По его словам, инцидент произошел на прошлой неделе. Гийо уточнил, что Россия направила два бомбардировщика «Медведь» через так называемый Фареро-Исландский рубеж (условная линия, соединяющая Гренландию и Британские острова — прим. «Ленты.ру»). «Я не видел таких действий больше двух лет», — подчеркнул он.

Гийо отметил, что бомбардировщики РФ удалось отслеживать благодаря сети радаров и обмену информацией между странами в ЮКОМ. Он добавил, что Ту-95 изменили курс до вхождения в опознавательные зоны противовоздушной обороны (ПВО) Канады и США.

Ранее истребители-бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии F-18 сопроводили дальние бомбардировщики Ту-22М3 над акваторией Балтийского моря.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мне придется послать ребят в Одессу». Во Франции раскрыли, что говорил Макрон о войсках на Украине после стакана виски

      В США заявили о параличе украинской армии из-за российских дронов

      В США заявили о наблюдении за бомбардировщиками России

      США отказались признать легитимность выборов в новых регионах России

      Владеющая четверными прыжками 12-летняя фигуристка перешла к Плющенко

      Лавров раскрыл планы Запада на «формулу мира» Зеленского

      Секс-символ MMA случайно оголила грудь во время драки с сестрой

      В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

      Путин наградил посмертно погибшего замглавы района Белгородской области

      Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше