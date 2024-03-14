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18:59, 14 марта 2024Россия

Осужденный на 20 лет за пожар в клубе российский сержант собрался на СВО

Осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе Ионкин собрался на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сержант Станислав Ионкин, который был осужден на 20 лет колонии строгого режима за пожар в клубе «Полигон» в Костромской области, во время которого тогда не удалось спасти 13 человек, собрался поехать в зону специальной военной операции (СВО) для участия в боевых действиях. Об этом рассказал ТАСС адвокат россиянина Юрий Хромцов.

Юрист, представляющий интересы военного, отметил, что после вступления приговора в законную силу будет подавать апелляцию.

В настоящее время Ионкин оформляет все необходимые документы, поведал защитник. «Отправится он в зону СВО с целью искупить свою вину и возместить потерпевшим, насколько это будет возможным, моральный ущерб», — пояснил он.

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Хромцов в беседе с ТАСС подчеркнул, что вопрос об отправке его подзащитного в зону спецоперации «уже практически решен на соответствующем уровне».

14 марта Второй Западный окружной военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима Ионкину, лишив его воинского звания сержанта и государственных наград, среди которых медаль «За отвагу».

В ноябре 2022 года Ионкин пальнул из ракетницы и устроил пожар в костромском клубе. Среди посетителей началась паника, здание выгорело полностью. Не все смогли эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что угрожавший бойцу СВО житель Уссурийска захотел пойти на Украину.

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      Анна Щербакова
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