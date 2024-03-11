Пригрозивший оторвать ногу бойцу СВО россиянин захотел уехать на спецоперацию

Угрожавший бойцу СВО житель Уссурийска захотел пойти на спецоперацию

Угрожавший бойцу специальной военной операции (СВО) житель Уссурийска захотел сам отправиться в зону боевых действий. Об этом его знакомая рассказала RT. Фрагмент беседы с женщиной телеканал опубликовал Telegram.

Ранее в сеть было выложено видео, на котором мужчина припарковался на стоянке для инвалидов. В ответ на замечание очевидца, оказавшегося потерявшим ногу на СВО бойцом, россиянин пообещал оторвать ему и вторую ногу.

По словам собеседницы телеканала, ее ставший фигурантом уголовного дела знакомый поддерживает спецоперацию и несколько раз отправлял гуманитарную помощь. Попавший на видео поступок горожанина она объяснила стрессом: в ноябре мужчина потерял жену, после чего у него начались трудности с бизнесом. Она добавила, что стать участником СВО ее знакомому препятствует только необходимость ухаживать за больной матерью.

Ранее в Подмосковье таксист оскорбил жену участника СВО, назвав ее проституткой. Муж россиянка нашел водителя, которым оказался мигрант, и попросил его объясниться. Присутствовавшая при этом жена военнослужащего отметила, что мигрант «сразу забыл» русский язык, хотя во время поездки он, по ее словам, уверенно изъяснялся по-русски.