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17:56, 14 марта 2024Россия

Попросивший еду кот спас россиянку во время обстрела

Попросивший еду кот спас жительницу белгородского Шебекино во время обстрела

Фото: Daria Shatova / Unsplash

Кот по кличке Ачи пришел просить еду у хозяйки, жительницы Шебекино Белгородской области, лег к ней на голову и случайно спас во время обстрела. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, питомец утром 12 марта проголодался и побежал будить домочадцев. Он зашел к россиянке и прилег к ней на подушку, закрыв пушистым хвостом ее голову. Внезапно в квартире треснули окна — осколки залетели прямо в жилище.

От грохота жительница Шебекино проснулась и увидела Ачи в крови. Животное приняло удар на себя — если бы не кот, осколок угодил девушке в голову. Питомец получил ранение, но важные органы остались целы. Его отвезли к ветеринару — там из него достали осколок и перебинтовали.

Сейчас кот ездит на ежедневные перевязки и сидит на специальной диете, выяснила Baza.

Ранее сообщалось, что пес Балбес ценой жизни спас российских бойцов от ударного дрона Вооруженных сил Украины под Херсоном.

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      Анна Щербакова
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