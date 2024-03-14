Риттер: Украина находится в роли инструмента, от которого Запад хочет избавиться

Для западных стран Украина в роли инструмента, от которого уже хотят избавиться ввиду его изношенности и бесполезности, ведь Киев вряд ли сможет повернуть украинский конфликт в свою пользу. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Украина — это инструмент, который мы использовали, чтобы навредить России. Этот инструмент износился и стал неэффективным», — заявил он, добавив, что Запад «более не видит от Украины никакой пользы».

Ранее Риттер заявил, что при продолжении конфликта с Россией Украина рискует потерять контроль над несколькими городами. «Я не знаю, не поздно ли это для Одессы. Потеряют ли они Харьков, Днепропетровск — у Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить все прямо сейчас», — подчеркнул аналитик.