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10:39, 14 марта 2024Мир

Роль Украины для Запада описали фразой «изношенный инструмент»

Риттер: Украина находится в роли инструмента, от которого Запад хочет избавиться

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для западных стран Украина в роли инструмента, от которого уже хотят избавиться ввиду его изношенности и бесполезности, ведь Киев вряд ли сможет повернуть украинский конфликт в свою пользу. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Украина — это инструмент, который мы использовали, чтобы навредить России. Этот инструмент износился и стал неэффективным», — заявил он, добавив, что Запад «более не видит от Украины никакой пользы».

Ранее Риттер заявил, что при продолжении конфликта с Россией Украина рискует потерять контроль над несколькими городами. «Я не знаю, не поздно ли это для Одессы. Потеряют ли они Харьков, Днепропетровск — у Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить все прямо сейчас», — подчеркнул аналитик.

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      Виктория Кондратьева
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