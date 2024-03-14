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19:05, 14 марта 2024Мир

Швейцария понадеялась на включение России в переговорный процесс по Украине

МИД Швейцарии: переговорный процесс по Украине должен позволить вовлечь Россию

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария надеется, что инициированный ею переговорный процесс по Украине позволит вовлечь в него Россию. Об этом заявил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо, сообщает РИА Новости.

«Подход швейцарского дипломатического аппарата направлен на то, чтобы начать конструктивный процесс, который мог бы привести к миру. Для МИД очевидно, что этот процесс должен в конечном итоге позволить России участвовать в мирной динамике», — сказал дипломат.

Он отметил, что Швейцария поддерживает контакты по этому вопросу со многими странами, поскольку необходимо объединить различные точки зрения.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что целью мирной инициативы страны является включение России в переговорный процесс по Украине. Он подчеркнул, что его позиция по этому вопросу не изменилась.

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      Семен Александров
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