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08:37, 14 марта 2024Россия

Собянин обратился к москвичам

Мэр Москвы Собянин обратился к москвичам в связи с выборами президента России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы накануне старта выборов президента России. Сообщение опубликовано в Telegram-канале главы города.

Собянин напомнил о роли президента в управлении государством и назвал выборы «голосованием за будущее себя и своих близких». «Голос москвичей на выборах традиционно звучит весомо», — сказал мэр столицы и попросил горожан сделать свой выбор.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.

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      Алан Босиков
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