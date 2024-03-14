В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Белгородской области

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что дрон самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО около 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг, 14 марта, средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ над регионами России. Было перехвачено и уничтожено 11 беспилотников над Белгородской областью, еще три — над Курской.