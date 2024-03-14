Минобороны заявило об уничтожении 14 беспилотников над Россией

Минобороны: над Курской и Белгородской областью уничтожили 14 беспилотников ВСУ

В ночь на четверг, 14 марта, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что силы ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников над Белгородской область, еще три — над Курской. В Минобороны назвали попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на среду, 13 марта, над Россией сбили около 70 украинских беспилотников. Их поразили в небе над Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Белгородской и Рязанской областями. Приграничные регионы страны также обстреливались со стороны Украины.