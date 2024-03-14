В России стало меньше новостроек одного типа

Предложение новостроек с отделкой в России уменьшилось на 5 %

Доля предложения квартир с отделкой в новостройках России уменьшилась за последние девять месяцев. О том, что в стране стало меньше лотов одного типа, «Ленте.ру» рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

Сейчас доля квартир с отделкой составляет 58 процентов от всех новостроек, доступных для покупки на платформе, — на 5 процентов меньше, чем в июне 2023 года. Эксперты зафиксировали сокращение доли в 9 из 16 городах, принявших участие в исследовании.

Чаще всего объекты с отделкой можно встретить в Воронеже (82 процента от всех предложений), Екатеринбурге (80 процентов) и Красноярске (79 процентов). Реже всего — в Волгограде (36 процентов), Ростове-на-Дону (38 процентов) и Омске (44 процента).

«Девелоперы отказываются от отделки или упрощают ее до предчистовой, чтобы снизить конечную стоимость объектов и ускорить ввод зданий в эксплуатацию», — объяснил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Застройщики вынуждены прибегать к таким мерам, чтобы сохранить доступность жилья в условиях подорожания стройматериалов и дефицита кадров в строительной отрасли.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Москвы наблюдается дефицит новостроек.