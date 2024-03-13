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12:10, 13 марта 2024Среда обитания

В Москве стало не хватать новостроек

В 10 районах Москвы зафиксировали дефицит новостроек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 10 районах Москвы был зафиксирован дефицит квартир в новостройках. О том, что в столице стало не хватать нового жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данным аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Эксперты выяснили, что сейчас на первичном рынке старой Москвы проекты реализуются в 95 из 125 районов, а объем предложения составляет 2,8 миллиона квадратных метров и 50,1 тысячи лотов. Меньше всего доступных для покупки квартир в районах Выхино-Жулебино, Силино, Кузьминки, Капотня, Дмитровский, Южное Тушино, Некрасовка, Ясенево, Старое Крюково и Фили-Давыдково.

Эксперты связывают дефицит в перечисленных локациях с несколькими факторами. В случае с некоторыми районами роль сыграла низкая востребованность из-за удаленности (Силино, Капотня), в случае с другими — недостаток площадок под строительство (Ясенево, Выхино-Жулебино, Некрасовка). «В-третьих, в старых районах Москвы (Кузьминки, Старое Крюково) планируется обновление жилого фонда путем реновации. В-четвертых, в районах Фили-Давыдково, Дмитровский и Южное Тушино в ближайшей перспективе появится новое предложение», — добавила руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в центре Москвы. Объект обойдется в 10,5 миллиона рублей.

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      Александра Качан
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