В США назвали Макрона возомнившим себя реинкарнацией Наполеона агрессором

Экс-помощник Рейгана Бэндоу: Макрон возомнил себя реинкарнацией Наполеона

Президент Франции Эммануэль Макрон своими агрессивными заявлениями о возможной отправке контингента стран НАТО на Украину обостряет конфликт альянса с Россией. Об этом написал бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative (TAC).

«Франция хочет начать войну с Россией, по крайней мере так кажется. Возможно, Эммануэль Макрон возомнил себя реинкарнацией Наполеона в своей решимости превратить свою страну в великую державу», — иронизирует эксперт.

При этом Бэндоу отмечает, что инициатива Макрона не вызвала энтузиазма среди других членов НАТО «во главе с Вашингтоном». Вместо этого западным союзникам следует «сконцентрироваться на мирном разрешении конфликта», добавил он.

Ранее французский лидер допустил возможность отправки контингента НАТО на Украину. Он заверил, что Запад сделает все, чтобы не дать Москве победить в конфликте.