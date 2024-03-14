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21:06, 14 марта 2024Мир

В США рассказали о подготовке американцев к бегству с Украины

Эксперт Меркурис: США готовят общественность к скорому «бегству» с Украины

США готовят общественность к скорому «бегству» с Украины. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

Он сказал, что в западных СМИ начали публиковаться материалы, где подчеркивается бесперспективность дальнейшего финансирования Украины и неэффективность антироссийских санкций.

«Где-то в пределах США поняли, что это зашло слишком далеко, мы не можем продолжать инвестировать в это дальше, нужно подвести черту», — отметил эксперт.

Целью этих статей, по мнению эксперта, является убеждение населения и политического истеблишмента США в необходимости свернуть «украинский проект».

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что для западных стран Украина выступает в роли инструмента, от которого хотят избавиться из-за его изношенности и бесполезности, так как Киев вряд ли сможет повернуть украинский конфликт в свою пользу.

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      Лина Пивоварова
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